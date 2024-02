Les 812 cuves précuites de l'aluminerie Arvida de Rio Tinto arriveront à la fin de leur vie en 2028. La multinationale a présenté son plan graduel de transition mardi matin en conférence de presse. Une première salle de 136 cuves fermera d'ici la fin de 2025 et les salles restantes s'éteindront d'ici 2028.

Les représentants de l'entreprise assurent qu'aucune perte d'emploi ne découlera du plan de transition. Les employés touchés par l’arrêt de la première salle seront plutôt réaffectés à différents secteurs de l'usine. Par la suite, d'autres opportunités d'emplois seront créées avec le démarrage de la nouvelle usine AP60, du centre de recyclage et divers projets.



Rio Tinto annonçait en juin dernier que l'usine AP-60 sera agrandie au Complexe Jonquière afin d'aménager 96 nouvelles cuves. À terme, cet investissement de 1,4 G$ de dollars permettra de réduire de près de 90% les particules fines de l'aluminerie. De plus, la technologie d’électrolyse AP60 est nettement moins polluante que la technologie actuelle à Arvida en termes de gaz à effet de serre.

«L’avenir d’Arvida passe par l’expansion de la technologie dernier cri AP60 et de nos activités de recyclage qui nous permettront de produire un aluminium toujours plus durable et responsable ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean», a commenté Stéphanie Gignac, directrice exécutive des opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium.

«Marquant le début d’un nouveau chapitre de notre histoire, notre plan de transition pour l’usine est élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, les représentants syndicaux et nos partenaires, afin de minimiser l’impact de ces changements sur nos employés, ainsi que sur nos sous-traitants, nos clients et la communauté», a-t-elle dit.

Note de la rédaction: La version initiale de cet article calculait à 45 cuves le nombre total de cuves précuites qui deviendront désuètes. Il aurait plutôt fallu comprendre que le plan de transition inclut la fermeture de la salle 45, qui contient 136 cuves. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.