Rio Tinto s’associe au Groupe BMW pour des pièces automobiles en aluminium.

Les deux industries ont signé un protocole d'entente pour fournir de l'aluminium responsable de Rio Tinto à l'usine BMW de la Caroline du Sud.

Le nouveau mantra de l’industrie automobile de luxe est « green is the new black ». Les matériaux serviront à la fabrication de composants de carrosserie à partir de 2024.

Le mélange d'aluminium sera alimenté à l'hydroélectricité du Canada, sera combiné à du contenu recyclé et à de l'aluminium produit à l'aide de la technologie ELYSIS™.

L'objectif est de générer une réduction des émissions de CO2 allant jusqu'à 70 % par rapport à la référence de BMW pour l'aluminium.

« Nous avons des objectifs clairs en matière de réduction des émissions de CO2 dans la chaîne d’approvisionnement. En utilisant des matériaux innovants, nous pouvons réduire l’empreinte carbone de nos véhicules, avant même de les remettre aux clients. » - Joachim Post, membre du conseil de direction et responsable des achats et du réseau de fournisseurs de BMW.