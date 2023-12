Le nouveau chemin temporaire près de la route 172 sur la rive nord du Saguenay est maintenant accessible à tous les véhicules.

Le chemin provisoire de moins d’un kilomètre est mis en place sur la rue Adélard.

Pour que le tronçon soit sécuritaire, le ministère des Transports a effectué des travaux de renforcement de la chaussée, incluant l’élargissement de la route et l’asphaltage.

Le nouveau tronçon est ouvert depuis lundi après-midi.

La route 172 située au-dessus de la rivière aux Vases est fermée de manière préventive depuis le 29 septembre dernier en raison de signes de dégradation d’un ponceau. Au cours des prochains mois, le MTMD effectuera des études géotechniques qui permettront d’identifier l’intervention requise pour rétablir la circulation sur la route 172.

Le ministère des Transports et de la Mobilité Durable rappelle toutefois aux automobilistes d'être prudents.

«Avec les déplacements plus nombreux à l’approche de la période des Fêtes, le Ministère rappelle l’importance d’adapter sa conduite et invite les automobilistes à être très attentifs à la configuration et à la signalisation de ce nouvel environnement routier», souligne le MTMD.