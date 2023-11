La mauvaise météo, les feux de forêt ainsi que l’inflation qui ont sévi cet été n’ont pas ralenti les touristes à visiter la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

C’est du moins ce qu'avance l’organisme Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a rendu public son bilan de la saison estivale, lundi.

En résumé, on enregistre des résultats semblables en ce qui a trait au reste de la province. On estime que le portrait est somme toute «encourageant».

Un peu plus de la moitié des entreprises de la région sondées ont rencontré «un achalandage stable ou en augmentation par rapport à 2022». On souligne cependant que les touristes s’y sont pris «à la dernière minute» avant de choisir leurs activités et leur hébergement.

Le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement pour la saison 2023 s’élève par ailleurs à 68,9%.

De nombreux touristes internationaux ont aussi choisi le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme destination vacances. Si l’on se fie aux données recensées par les bureaux d’information touristique de la région, 8,1 % provenaient des États-Unis, 21,4 % de la France et 8,25 % d’ailleurs dans le monde.

«Sans les revers que l’on a connus, la région aurait sans doute fracassé des records», a écrit la présidente de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Isabelle Gagnon. «Ce constat démontre le pouvoir attractif de la région qui ne se dément pas année après année.»

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean affirme que la région a été «éprouvée» par les effets des changements climatiques et indique que des «mécanismes d’intervention interne pour répondre efficacement aux différentes situations» ont été mis en place afin, entre autres, de calmer les inquiétudes chez certains touristes.