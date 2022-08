Deux individus ont commis une violente agression dans la nuit de lundi à mardi dans une résidence de la rue des Cèdres à Dolbeau-Mistassini.

Vers 3h15, les deux suspects ont fait irruption dans le domicile d'un homme et lui ont infligé de graves blessures.



La victime de 32 ans été transportée au centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie, assure la Sûreté du Québec.

Les agresseurs sont toujours recherchés par les policiers.

Des enquêteurs et le Service d'identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour établir les causes et circonstances de cet événement.

À lire également :