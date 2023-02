L’organisme U-PROD vous invite à la deuxième édition de l'événement Les Grands Crus Musicaux de Saguenay.

Cette année la programmation Les Grands Crus Musicaux de Saguenay s'étalera sur deux fin de semaines, soit les 7, 8 juillet et les 13, 14, 15 juillet 2023 à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Voyez le reportage de Marc-Antoine Mailloux dans la vidéo ci-dessous.

Le premier artiste international dévoilé est Sean Paul, le 7 juillet prochain. Le DJ Shortcut et Dan Desnoyers assureront les premières parties.

L'organisme précise que la deuxième fin de semaine de l'événement se déroulera en simultané avec le Festival des Vins de Saguenay.

À lire également :

La prévente d’un passeport régulier à 79$ + taxes + frais et d’un passeport avant-scène à 129$ + taxes + frais débute avec cette première vague d’annonces. Chaque mardi des prochaines semaines, U-PROD annoncera les artistes à venir. Le tarif des passeports régulier et avant-scène est progressif et montera de 10$ à chaque annonce.

Les passeports en prévente seront disponibles sur les sites Les GCM et Réservatech dès le 31 janvier 2023 à 8h00 AM