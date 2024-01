Les députés du Bloc Québécois Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe mettront de l'avant l'inflation et ses conséquences lors de la prochaine session parlementaire qui s'ouvre lundi à Ottawa.

«Tandis qu’un nombre toujours plus élevé de Québécois peinent à joindre les deux bouts ou n’arrivent plus à se loger, que des milliers de propriétaires de PME et d’entreprises agricoles voient leurs affaires mises en péril, que notre culture, notre langue française et nos médias québécois sont malmenés, le travail assidu des députés du Bloc Québécois est plus que jamais nécessaire», affirme le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.



Lui et son homologue de Jonquière ont ciblé cinq priorités dans leur plan d'action basé sur le thème Dignes de confiance. Le respect de la capacité d'accueil du Québec en matière d'immigration et ses impacts sur le logement, les services publics et les finances du Québec figurent parmi celles-ci.

Les élus entendent aussi discuter d'identité québécoise, d'environnement et des ingérences du gouvernement fédéral.

«C’est notre approche, celle qui s’impose pour régler les enjeux qui préoccupent les Québécois et nous entendons nous y tenir, malgré un climat parlementaire marqué par les tensions et les invectives» - Mario Simard, député de Jonquière