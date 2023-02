La Ville de Saguenay a signé une entente de principe avec les Cols bleus.

Ces employés bénéficieront de meilleures conditions de travail et d'un rattrapage salarial. Une soixantaine de postes permanents ont également été ajoutés pour offrir aux jeunes employés une meilleure stabilité d'emploi.



«Les plus jeunes pourront avoir des postes permanents pour leur permettre d'aller à la banque et emprunter[...] Ce sont des postes qui permettent de la l’attitude, de l'attractivité et de la rétention de main-d'oeuvre.» -Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Ces postes permettront une grande flexibilité des horaires et une meilleure planification des besoins. La signature officielle se fera dans les prochaines semaines.

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus a aussi signé une entente de principe avec Saguenay. Des négociations sont encore en cours pour les policiers et les pompiers de Saguenay.