Le règlement de modification de zonage du terrain visé par la construction du stationnement à étages à l'hôpital de Chicoutimi va à l'encontre du plan d'urbanisme de la Ville.

C'est ce que conclut la Commission municipale du Québec (CMQ) dans une décision rendue mardi qui invalide ce règlement.



La CMQ estime que la vue sur la rivière Saguenay pourrait être affectée, alors que le schéma d'aménagement et de développement de la Ville exprime vouloir préserver et mettre en valeur les vues sur le Saguenay.



La Commission considère également que le règlement de modification de zonage préalablement accepté contrevient à la vocation de parc de ce terrain, soit le Belvédère Jacques-Cartier.



Elle écarte cependant l'argument des demandeurs affirmant que des milieux humides seront touchés, un fait qui s'avère faux en examinant la carte des milieux humides-sud.



En conclusion, on peut lire dans la décision que « La Commission est d’avis que le Règlement VS-RU-2022 compromet, contredit, met en péril et rend caducs le plan et le schéma ».



Le CIUSSS devra donc refaire une demande d'amendement auprès de la municipalité pour aller de l'avant avec la construction d'un stationnement à étages.



Une décision salutaire pour le comité citoyen



Le porte-parole du comité citoyen s'opposant au règlement de modification de zonage, Yves Laperrière, croit parler au nom du comité - avec qui il ne s'est pas encore réuni - en affirmant être satisfait de cette décision.



« Tout le monde va devoir refaire ses devoirs. Je suis satisfait pour les citoyens qui se sont levés debout et qui ont voulu préserver un bel acquis. »



Une rencontre est prévue entre le comité citoyen et le comité aviseur du CIUSSS le 11 octobre.



Saguenay collabore avec le CIUSSS



La Ville de Saguenay continue à appuyer le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ce dossier.



Le conseiller du secteur, Marc Bouchard, explique qu'il est impératif que la construction d'un stationnement à étages se concrétise rapidement afin de débuter les travaux d'agrandissement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi.



« On va faire tout ce qui est nécessaire pour collaborer avec le CIUSSS pour que le projet se réalise dans les meilleurs délais. C'est un projet d'une grande importance pour la population de Saguenay, de la région au complet et de certaines régions limitrophes. »



Avec la collaboration de Jade Laplante - journaliste Noovo Info