Sylvain Gaudreault avait à coeur de laisser aux générations futures des traces des actions qui s'étaient déroulées lors de ses mandats de 2007 à 2015. Il a fait don d'informations sur des dossiers de presse, les enjeux locaux, l’action bénévole, ces emplois du temps, des événements, des élections, à La Société historique du Saguenay.

Ces données ont été ajoutées au Fonds Sylvain Gaudreault (F0157) qui existe depuis 1991.



L'ex-député péquiste de Jonquière, son geste était naturel alors qu'il quitte ces fonctions et passe le flambeau à Yannick Gagnon, député de la Coalition Avenir Québec qui a remporté les dernières élections dans la circonscription de Jonquière.

«Comme député pendant quinze ans, je suis intervenu sur de multiples dossiers locaux, régionaux et nationaux. J’ai accumulé plusieurs documents de toutes sortes qui témoignent de la réalité du travail parlementaire et de l’évolution de notre histoire. Je tenais à préserver cette mémoire pour les générations futures. La Société historique du Saguenay m’est apparue incontournable comme institution professionnelle et crédible pour conserver ces documents selon les normes archivistiques reconnues. De plus, malgré le caractère national de certains documents, je tenais à ce qu’une institution du Saguenay-Lac-Saint-Jean soit retenue pour le traitement de mes archives politiques», a déclaré monsieur Gaudreault lors de la signature du contrat de versement de ses archives, selon un communiqué de presse.

Ces documents seront accessibles seulement lorsque La Société historique du Saguenay aura terminé de trier et traiter la documentation.