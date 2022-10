Le nombre de déversements des eaux usées dans les cours d’eau de Saguenay est trois fois plus élevé que l'été dernier.

La Ville de Saguenay a effectué 1153 déversements seulement pour les mois d’avril, de mai et de juin, rapporte le Quotidien. Ces débordements seraient causés par la forte pluie qu'il y a eue au début de l'été.

Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay, explique que ces situations sont fréquentes, mais pas alarmantes.

«Il y a des règles du ministère de l'Environnement et ces débordements sont faits de manière légale. D'ailleurs, dans le cas de cet été, le ministère a confirmé que la Ville de Saguenay était conforme à ses obligations et aux réglementations. Par contre, on reconnaît qu'il y a un problème et nous travaillons depuis plusieurs années sur cette problématique pour réduire son ampleur.»

Il ajoute que l'usine d'épuration à La Baie est déjà en rénovation pour la remettre à neuf et que sept stations de pompage sont aussi en réfection.

«Des usines et des stations de pompage neuves permettent de traiter plus d'eau et mieux. Si l'usine traite plus d'eau, il y a moins d'eaux usées qui sont à risque d'être retournées dans l'environnement. On réfléchit aussi à séparer l'égout pluvial de l'égout sanitaire.»

Chaque année, Saguenay figure dans le palmarès des villes effectuant le plus de déversements d'eaux usées dans les cours d'eau.