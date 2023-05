Trois personnes ont été arrêtées hier à Alma après un vol et un délit de fuite à la suite d'un accident.

En fin d'après-midi, les suspects se sont introduits dans une cour d'un commerce de la rue Saint-Jude et ont volé un véhicule utilitaire sport.



Par la suite, le véhicule volé a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule qui a fait trois blessés à l'angle des boulevards Auger Ouest et Champlain. Il s'agit d'un adulte et 2 enfants. On ne craint pas pour leurs vies.

Toutefois, le conducteur à bord du véhicule volé a poursuivi sa route malgré la voiture accidentée.

Grâce à des informations reçues du public, le véhicule a été retrouvé par les policiers, quelques kilomètres plus loin. Les suspects ont pris la fuite donc une poursuite à pied s'est enclenchée.

Les trois suspects ont été arrêtés. Un homme de 27 ans fait face à sept chefs d'accusation dont introduction par effraction dans un établissement commercial, de vol de voiture, de méfaits, de délit de fuite causant des lésions corporelles, et autres.

Les deux autres suspects ont été libérés et pourraient comparaitre ultérieurement.