Les maires de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini réclament un nouveau pacte fiscal sur les transferts financiers aux municipalités.

Invités au Cercle de presse du Saguenay mercredi matin, ils ont affirmé que partenariat avec le gouvernement du Québec ne répond plus à la réalité de leur ville, notamment en raison de l'inflation.

Entouré de ses homologues Luc Gibbons et André Guy, le maire de Roberval, Serge Bergeron, a lancé un cri du coeur pour obtenir plus d'aide du gouvernement. Il déplore que la facture soit toujours refilée aux citoyens.

«Quand on est rendu qu'on stagne et qu'on commence à moins couper de gazon, à moins faire d'asphalte, on a un problème. Il faut le regarder. Quand on pense que le gouvernement va retourner des chèques parce que les coffres sont pleins et que nous, on n'est même pas capable de recevoir l'aide dont on a besoin pour pouvoir fonctionner, je suis interpellé par ça.»

À titre d'exemple, le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, explique que le coût d'un mètre linéaire pour refaire une rue a triplé dans la dernière année.

Hausse des taxes à prévoir pour de nombreux Jeannois

Par ailleurs, les citoyens de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini doivent s'attendre à une hausse de leur compte de taxes pour 2023. En marge du Cercle de presse, les maires Serge Bergeron, Luc Gibbons et André Guy ont mentionné à quel point l'inflation a fait grimper les coûts d'opération de leur ville.

Sans chiffrer les potentielles hausses qui seront annoncées dans les prochaines semaines, tous admettent qu'il sera difficile de boucler le budget cette année.

«Juste le bloc énergétique qui représente à peu près 15 % de notre budget est dépassé de 300 000$.» - André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini

Rappelons que les contribuables de Saguenay verront aussi leur compte de taxes augmenter l'an prochain. La hausse pourrait varier entre 4 et 6 %.