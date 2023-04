Une opération policière à travers le Québec mène à trois perquisitions à Saguenay.

Les policiers de l'escouade régionale mixte Mauricie ont découvert jeudi plus de 120 000 $ en argent canadien, plus de 400 comprimés de méthamphétamine, 48 buvards, 1.6 kg de cocaïne, 78 gr de wax, 1 arme de poing (pistolet), 1 arme à feu en polymère et munitions, une vingtaine de permis de conduire contrefaits.

Deux saisies ont été effectuées à Jonquière et l'autre au lac Kénogami dans des logements et résidences.

L'opération est dans le but de lutter contre le trafic de stupéfiants, plus précisément de méthamphétamine.

Un total de 25 perquisitions de lieux se sont produites à Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay, Laval, Saint-Jérôme, Longueuil, Sainte-Sophie, Saint-Eustache, Mc Masterville, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Cleveland, Richmond, Ste-Cécile-de-Whitton et Lavaltrie.

Plus de 200 policiers de différentes unités d'enquête de la Sûreté du Québec ont été mobilisés. L'enquête en lien avec ces perquisitions se poursuit.