L'Escouade régionale mixte Saguenay a procédé mercredi à trois perquisitions en matière de stupéfiants, menées dans des résidences, des véhicules et des commerces situés à Laval, à Québec et dans les environs.

Trois hommes et deux femmes, âgés entre 29 et 44 ans, ont été interpellés en raison de leur possible implication dans un groupe de trafic de stupéfiants, dont de la cocaïne, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Plus de 42 000 $ et plus d'un kilogramme de cocaïne ont été saisis, de même qu'une trentaine de comprimés de méthamphétamines, deux véhicules et du matériel informatique et électronique.



L'enquête sur ce dossier se poursuit. Elle a été amorcée en août 2021 et a mobilisé une cinquantaine de policiers, ainsi que le groupe tactique d'intervention et qu'un maître-chien.



Ces perquisitions s'inscrivent dans la stratégie CENTAURE qui vise à lutter contre la violence armée et à exercer une pression sur les membres du crime organisé.