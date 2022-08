Une Dodge Charger Hellcat Widebody 2022 d'une valeur de 120 000$ a été volé dans la nuit de mardi à mercredi dans le commerce Okaze sur la rue Dubose, à Arvida.

Selon le copropriétaire, Patrick Denis, les malfaiteurs sont entrés par effraction par la porte de derrière et ont désactivé les lumières et les systèmes de sécurité. Ils auraient travaillé dans le noir alors qu'habituellement les lumières de ce bâtiment sont allumées. De plus, le modus operandi des voleurs est étonnant.



«C'est très surprenant de sortir [dans la cour arrière] des véhicules de plus grandes valeurs que celui qu'ils ont pris. Ils ont sorti une Porsche GT3 qui vaut le triple du prix du véhicule dérobé. [...] Ils ont laissé les autres véhicules dans la cour et ils ont même pris le soin de rentrer les clés à l'intérieur.» -Patrick Denis



La cour du commerce Okaze est d'ailleurs clôturée, ce qui n'a pas arrêté les malfaiteurs.

«La barrière était fermée à l'extérieur pour clôturer la cour. Ils ont déboulonné la barrière littéralement pour partir. » -Patrick Denis

Une plainte à la police a été déposée. Les propriétaires du commerce ont également convenu qu'ils offriraient une récompense de 5000$ à toute personne permettant d'élucider le vol et ainsi retrouver la voiture.

À cela s'ajoutent 2 autres vols. Dans la nuit de lundi à mardi, une voiture de type Jeep et une autre similaire ont été dérobées à des citoyens de Saguenay.