Uber s'installe officiellement sur l'ensemble du territoire québécois, dont au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entreprise en a fait l'annonce jeudi matin à Jonquière.



En région, les tarifs pour un même trajet varieront en fonction de l'achalandage, explique le gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec, Jonathan Hamel.



« Quand il y a beaucoup de demandes de course, on vient hausser le tarif de la course. Les chauffeurs sont plus intéressés à conduire et, donc, ils peuvent répondre à la demande. »



Recrutement de personnel



Uber déploie plusieurs moyens pour recruter du personnel.



Les 100 premiers nouveaux chauffeurs à effectuer 20 transports dans les trois premières semaines se mériteront 1000 $ supplémentaires. Ceux qui suivront recevront 500 $.



Les chauffeurs courent aussi la chance de remporter un neuf trous de golf avec le joueur de hockey et ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Mario Tremblay, et l'ancien joueur Patrick Roy.



Un accueil chaleureux



Le festival de musique La Noce est très heureux de l'arrivée d'Uber dans la région. Jimmy Laberge du festival croit que la demande sera au rendez-vous lors de La Noce de cire qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet, à Chicoutimi.



« On est ouverts à avoir plus de transports pour que les festivaliers se rendent chez eux en sécurité. »



Étant donné le succès d'Uber dans les grands centres, le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, croit que l'arrivée du service dans la région pourrait pallier à l'absence d'entreprises de taxi sur son territoire.



« [Uber est] le bienvenu à Dolbeau-Mistassini. »