Un comité de vigilance concernant l’acquisition de Produits forestiers Résolu par le groupe Paper Excellence a été créé.

Une dizaine de syndicats de la foresterie, le député de Jonquière, Mario Simard et le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe auront à l'oeil les nouveaux acquéreurs.



Selon les syndicats, l'inquiétude des employés est palpable chez PFR alors que les acquéreurs ont visité les installations, mais n'ont pas tenu informés les employés de la suite des choses.

« L’industrie forestière, c’est le gagne-pain de plusieurs familles au Lac-Saint-Jean et au Saguenay.» -Alexis Brunelle-Duceppe

Le but du comité est d'obtenir des garanties concernant les fonds de retraite qui seront protégés, de s'assurer qu’un plan d’investissements à moyen et long terme sera divulgué à

l’ensemble des parties et que les installations seront maintenues en région.

«On veut avoir une écoute et des communications avec la compagnie.» -Alexis Brunelle-Duceppe

Le député de Lac-Saint-Jean ajoute qu'avec la fermeture temporaire de plusieurs scieries en région, la pression est d'autant plus forte pour connaitre les intentions de Paper Excellence par rapport à Produits forestiers Résolu.