Le conseiller de Chicoutimi Serge Gaudreault est l'unique membre du conseil de ville à avoir voté contre la nomination de Gabriel Rioux mercredi, à titre de nouveau directeur général de Saguenay.

Le conseiller du district 7 explique n'avoir rien à redire sur les compétences de Gabriel Rioux, mais être inquiet de la tache à son dossier.



C'est que le nouveau directeur général de Saguenay a été congédié en février dernier de ce même poste qu'il occupait à la MRC de Drummond depuis juillet 2020, congédiement qu'il conteste. Gabriel Rioux a d'ailleurs déposé une plainte au Tribunal administratif du travail à ce sujet.



Le conseiller de Chicoutimi remet en question la pertinence d'un tel choix dans un contexte de cause pendante, alors que parmi la quarantaine de candidats ayant appliqué sur le poste, neuf ont été retenus.



« C'est juste qu'à Saguenay, on a quand même six personnes qui ont passé l'entrevue. On avait des proximités. Je n'ai pas été unanime avec mes collègues, mais c'est aux citoyens et à ceux qui m'ont élu de juger si ma décision était bonne. » - Serge Gaudreault



Gabriel Rioux entrera en poste le 17 octobre pour une durée de cinq ans, succédant à Jean-François Boivin qui prendra sa retraite en 2023.



Rappelons que David Vachon a aussi été nommé directeur général adjoint mercredi et entrera en fonction à la même date. Il remplacera Denis Simard qui prendra sa retraite en juin 2023.



D'après les informations de Pierre-Alexandre Fontaine - journaliste Noovo Info