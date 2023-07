Le corps de l’homme disparu dans la rivière Chicoutimi le 26 juillet dernier a été retrouvé dimanche après-midi, a annoncé le Service de police de Saguenay (SPS).



L’homme, qui serait âgé entre 35 et 50 ans, aurait les cheveux bruns grisonnants et serait de corpulence moyenne, n’a toujours pas été identifié. Au moment de sa disparition, il portait un chandail à manches courtes bleu, des jeans et des lunettes de soleil. Il parlait également français avec un accent québécois. Les enquêteurs travaillent afin de procéder à son identification formelle.





L’homme avait été vu pour la dernière fois dans le secteur du pont Ulric-Blackburn, sur le boulevard Barrette, avant de tomber à l’eau. Il a été localisé dans la zone de recherche, a précisé le SPS.

Des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) et le Service des incendies de la Ville de Saguenay étaient venus prêter main-forte aux policiers du SPS lors de l’opération de recherche.

Avec des informations de Megan Perreault et de Jade Laplante pour Noovo Info