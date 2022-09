Saguenay sera l'hôte d'un tout nouvel événement à l'automne 2023. Le Festival des vins de Saguenay a annoncé vendredi sur sa page Facebook l'arrivée du Festival de spiritueux et mixologie.

Le directeur logistique du Festival des vins de Saguenay, Maxime Boudreault, explique que ce seront deux événements distincts, mais qui se veulent complémentaires dans leur offre.



« Depuis quelques années, on voyait que les spiritueux du Québec prenaient une place dans le Festival des vins et il y a une demande croissante par rapport à ça. Donc on voulait continuer la saison des festivals un peu plus loin. »



Les produits québécois seront notamment à l'honneur et un volet musical s'intégrera à la programmation, en partenariat avec Diffusion Saguenay.



Le lieu où se tiendra l'événement n'est toujours pas arrêté. Tant les options intérieures qu'extérieures sont étudiées, rapporte Maxime Boudreault. Les dates exactes sont aussi à confirmer, mais elles se rapprocheront davantage de la fin de la saison estivale que de novembre.



Un accueil chaleureux sur les réseaux sociaux



Ayant annoncé la nouvelle vendredi matin sur ses réseaux sociaux, le Festival des vins de Saguenay reçoit une réponse positive des internautes.



« Ça confirme un peu ce qu'on croyait qu'il y a bel et bien de la place pour un festival comme ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. » - Maxime Boudreault