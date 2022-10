L'Université du Québec à Chicoutimi propose un tout nouveau programme en cybersécurité, en partenariat avec Desjardins et Cybereco.

La maîtrise en informatique - concentration cybersécurité est offerte depuis septembre et permettra de former entre 30 et 40 étudiants par année au même rythme que l'évolution des cyberattaques.



Avec leur menace croissante, le directeur principal Détection et Réponse de Desjardins, Michel Dallaire, croit que cette formation est nécessaire.

«On a besoin de générer des nouvelles ressources et de la nouvelle main-d'oeuvre au Québec en cybersécurité. Avec le partenariat, on vient vraiment se spécialiser en cyberdéfense.»

Desjardins investit 500 000 $ dans ce nouveau programme.

«Notre collaboration avec l’UQAC nous permettra d’encourager les étudiants par la remise de bourses et ainsi encourager la recherche dans le domaine pour nous assurer que le Québec soit parmi les leaders en cybersécurité au Canada.»

En plus de la maîtrise, un certificat en cybersécurité pourrait voir le jour l'an prochain.

