L'astrophotographe Stéphane Simard a choisi la soirée la plus forte en Perséides vendredi pour lancer son tout nouveau projet d'astronomie, un organisme à but non lucratif intitulé Etwal.

Le chasseur d'étoiles invite la population à observer le ciel vendredi soir à travers l'un de ses 12 téléscopes et des lunettes astronomiques sur le site d'Imago Village, près du Valinouët.



Avec ce nouveau site installé sur les monts Valin à l'année, en collaboration avec Imago Village, Stéphane Simard souhaite rendre accessible à tous l'observation du ciel.

« Le but est de populariser l'astronomie [...]. Souvent, on est témoins de phénomènes, comme les aurores boréales et les Perséides, qu'on peut voir à l'oeil nu. »



Ayant toujours les yeux tournés vers le ciel, celui qu'on peut suivre à l'émission Chasseurs d'étoiles sur ICI Explora jouera le rôle de guide pour les néophytes dans le domaine. Il pointera ce que l'on peut observer dans le ciel qui sera dégagé vendredi soir pour l'occasion.



Voir au-delà des Perséides



Beaucoup d'éléments pourront être observées vendredi à travers la lunette d'un télescope.



« La vedette de vendredi, ce sont les Perséides. Cependant, avec un téléscope, on perçoit les cratères lunaires quand la Lune et on peut très bien percevoir les anneaux de Saturne. » - Stéphane Simard



L'astrophysicien David Brodeur, aussi de l'émission Chasseurs d'étoiles, sera également sur place pour capturer une nébuleuse en temps réel à l'aide de son équipement, dont l'image sera projetée sur un écran.