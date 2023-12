Un policier du Service de police de Saguenay a été arrêté tôt mardi matin pour conduite avec capacités affaiblies.

Il avait plus du double du taux permis. Le policier impliqué dans le dossier n’était pas en devoir lors des évènements

Une enquête est en cours et le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour analyse et prise de décision.

Le policier a été suspendu de ses fonctions avec plein traitement dans le respect de la convention collective.

Le Service de police de Saguenay n’émettra aucun commentaire dans le but de préserver la transparence du processus judiciaire.