Pour la première fois dimanche, des voyageurs sont embarqués pour une croisière à partir du quai d'escale à La Baie.

Une quarantaine de croisiéristes sont montés à bord du Seven Seas Mariner.

Les voyageurs étaient très heureux de partir en croisière à quelques minutes de la maison.

Le navire de quatre étages va faire découvrir aux passagers huit escales de la côte Est du Canada et des États-Unis pour se terminer à New York.

Le départ a été possible grâce à un partenariat entre Promotion Saguenay, la compagnie de croisières Regent Seven Seas, les agences Voyages Pura Vida et Voyage Stéphan Valois.

«C’est avec une immense fierté et un sentiment d’accomplissement que nous observons aujourd’hui des voyageurs de la région embarquer à bord d’un navire de croisières internationales. Cela démontre que notre destination a une belle maturité et que nous sommes capables, en équipe avec des partenaires, de développer des opportunités exceptionnelles pour les gens d’ici», mentionne Nathalie Gaudreault, Directrice du tourisme à Promotion Saguenay.

Les organisateurs espèrent qu'il y aura d'autres embarquements à partir de Saguenay dans le futur.