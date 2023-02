Un refroidissement éolien pouvant aller jusqu'à -50 ℃ est attendu pour demain.

Une bourrasque de neige passera en région tard ce soir avant que la température dégringole et que le vent se lève.



La température restera froide toute la journée demain, ce qui est inhabituel, puisque souvent la température s'adoucit en après-midi. Simon Legault, météorologue pour Environemment Canada, explique que les forts vents ne permettront pas à la température de gagner quelques degrés.

«Comme c'est venteux, ça va rester très froid toute la journée. On parle de refroidissement éolien entre -45 et -50 pour la majorité du Saguenay Lac-Saint-Jean. »

D'ailleurs, la CNESST sensibilise les employés travaillant à l'extérieur d'être vigilant face au signe d'hypothermie ou de gelure tel que des picotements, des engourdissements, une perte de la sensibilité et des rougeurs accompagnées de plaques blanches.

Lors de température extrême comme annoncée demain, il est conseillé d'être près d'un abri chauffé et d'avoir à sa disposition des boissons chaudes (si possible), de porter plusieurs épaisseurs de vêtements en couvrant la tête et les extrémités et d'effectuer des alternances travail-réchauffement.

Écoles fermées

Plusieurs écoles seront fermées par prévention demain, dû aux très basses températures.

C'est le cas des écoles faisant partie du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay.

Les cours sont également suspendus au Séminaire de Chicoutimi.

Les écoles du Centre de services scolaires De La Jonquière étaient déjà en journée pédagogique demain.

Station de ski

Les centres de ski et installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean annoncent leur fermeture temporaire en raison du froid extrême de demain.

C'est le cas du Mont-Fortin, ainsi que toutes les patinoires extérieures et anneaux de glace de la Ville de Saguenay qui seront fermés demain et samedi.

Le Valinouët prévoit fermer la station demain et être de retour samedi. Par contre, les cours du samedi sont reportés au dimanche.

« On s'y attend toujours à chaque année dans la planification. On sait qui va avoir des journées qu'on devra fermer pour le froid ou autre intempérie. C'est vraiment mineur. Le plan de match c'est qu'on soit ouvert samedi et dimanche.» - Stéphane Leblond, directeur marketing du Valinouët.

Le Mont Lac Vert ainsi que le Mont Bélu suivent la tendance pour le vendredi et confirmerons plus tard pour l'ouverture du samedi.