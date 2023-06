Un homme de 60 ans a perdu la vie lundi après-midi lorsqu'il s'est retrouvé coincé sous son véhicule tout-terrain (VTT) après avoir perdu le contrôle de l'engin à Saint-François-de-Sales, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le sexagénaire était seul sur son VTT au moment de l'événement. Cependant, à un certain moment, des proches qui l'accompagnaient se sont aperçus qu'il ne suivait plus le groupe. Ils ont donc fait demi-tour et ont fait la découverte de l'homme qui était coincé sous son VTT, vers 16 h 45, sur le chemin du Lac des Bouleaux.

«L'homme aurait fait une embardée dans une pente descendante, puis des tonneaux, avant de se retrouver coincé sous son VTT. Il a été transporté à l'hôpital, où malheureusement son décès a été confirmé», a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Un patrouilleur formé en enquêtes-collisions a été assigné à la scène et l'enquête se poursuit.

Deuxième accident mortel en quelques jours

Il s'agit du deuxième accident mortel impliquant un VTT à survenir en quelques jours au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Jeudi soir dernier, un adolescent a été grièvement blessé lors d'une embardée en véhicule tout-terrain à Hébertville. Le jeune de 13 ans a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

L’accident est survenu dans une carrière située sur le 3e rang vers 20 h, alors que les deux adolescents, un garçon et une fille, se trouvaient sur le VTT. Il y aurait eu perte de maîtrise du VTT.