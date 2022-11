La Sûreté du Québec a arrêté un sous-traitant de Postes Canada qui volait des enveloppes contenant de l'argent à Alma.

La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec Postes Canada a procédé à l'arrestation d'un homme de 42 ans. Celui-ci profitait de son travail qui consistait à récupérer le courrier dans les boîtes aux lettres et les ramener au bureau de poste. Il triait les lettres et récupérait les cartes de souhaits qui semblaient contenir de l'argent. Il volait l'argent et jetait les cartes par la suite.

Plusieurs plaintes ont été communiquées à Postes Canada ce qui a poussé la compagnie à demander l'aide de la SQ.

Le 21 novembre dernier en soirée, l'individu a été intercepté après son quart de travail et les policiers ont pu récupérer les preuves de ces délits.

Ce cas serait isolé, la population d'Alma peut donc envoyer leur courrier sans crainte.

L'individu a été libéré et comparaîtra ultérieurement.