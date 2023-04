Une cantine Boivin s'installera à Chicoutimi pour la saison estivale.

Après La Baie et Arvida, c'est la Zone Porturaire qui accueillera la cantine pour l'été.

La Zone Portuaire est allée en appel d'offre pour son comptoir alimentaire et la fromagerie Boivin a été la seule a remplir le devis et répondre à tous les critères.

«Il y a seulement un entrepreneur qui a déposé un devis et c'est la fromagerie Boivin. On est très content, c'est régional, leur nom est fait et ils sont connus partout à travers le Québec.» -Le directeur de la Zone Portuaire de Chicoutimi, Fabien Hovington.

La date d'ouverture reste à confirmer .