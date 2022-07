Un an après l'accident mortel qui a coûté la vie à André Larouche, la coroner conseille d'effectuer une étude sur la sécurité de l'intersection du boulevard Martel et le rang Saint-Marc, à Saint-Honoré.

L'homme de 61 ans de Saint-David-de-Falardeau a perdu la vie à cette intersection le 21 avril 2021, alors qu'il était immobilisé derrière une voiture qui attendait elle aussi pour tourner à gauche. Un troisième véhicule l'a embouti par derrière à une vitesse de 105 km/h, d'après le rapport du coroner rendu public mardi.

«Dans le but de préserver la vie, il y aurait sans doute lieu que le ministère des Transports du Québec effectue une étude de l'intersection concernée [...]notamment en regard à la densité de circulation dans cette section et sa configuration, à la visibilité aux approches ainsi que toute autre vérification jugée pertinente», explique la coroner Me Francine Danais dans un communiqué de presse.

Le rapport démontre que la victime avait ralenti à 3 km/h après avoir vu une voiture qui tentait de tourner à gauche. Le conducteur de la camionnette qui le suivait était inattentif.

Il s'agit du 25e accident à survenir dans ce secteur en 10 ans. Parmi ceux-ci, 10 ont fait des blessés.