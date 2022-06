C'est cet été que s'amorcera la cure de jeunesse du pont de Sainte-Anne, à Chicoutimi.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la ministre Andrée Laforest ont confirmé jeudi matin un investissement de 10,6 M$ pour les travaux dont l'entreprise Inter-projet de Jonquière a obtenu le contrat. Six millions proviennent de la Ville et la balance du montant est financée par Québec.



Andrée Laforest juge que le pont est nécessaire à la population.



« Il est essentiel de bien retravailler notre pont Sainte-Anne pour les vélos, les piétons, les voitures de police et les ambulances. »



Les garde-corps et les trottoirs du pont seront travaillés, le pont sera asphalté et l'accès par Chicoutimi-Nord sera complètement revu. La réfection de quatre piliers est également prévue pour assurer la pérennité du pont.



« Je suis hautement fière que le gouvernement participe à la pérennité de ce pont. » - Julie Dufour, mairesse de Saguenay



Le chantier devrait se terminer l'an prochain.

Avec la collaboration de Marc-Antoine Mailloux - journaliste Noovo Info