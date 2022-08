Un projet de rénovation du Stade Richard-Desmeules de Jonquière est caressé par les élus de l'arrondissement et par l'organisation des Voyageurs de Saguenay. Le projet, évalué à près de 3,5 M$, permettrait de remettre à neuf le bâtiment vétuste.

Le président des Voyageurs, Sylvain St-Pierre, soutient que sa configuration va jusqu'à compromettre la sécurité des joueurs.



« Chaque année, il y a des joueurs qui se font péter des dents. Le terrain est très dangereux. [...] Pour continuer à faire du baseball élite, ça prend des infrastructures qui vont nous amener ailleurs. On peut aller chercher des joueurs de qualité et des jeunes qui vont s'intéresser encore plus au baseball. »



La liste des correctifs à apporter est longue : les vestiaires des joueurs sont trop petits, les dalles de béton sont inégales, les bancs sont inconfortables et abîmés, la pluie rend le terrain impraticable, la façade extérieure est craquelée et permet ainsi aux jeunes de l'escalader.

Les bancs du Stade Richard-Desmeules sont vétustes. Crédit : Johanie Bilodeau | Noovo Info

« Les personnes handicapées doivent aller à la toilette au Palais des sports, ça n'a pas de bon sens. Quand on a un peu de monde, ça fait la file jusqu'aux toilettes pour la restauration. »



Quand le stade est rempli à pleine capacité, les visiteurs doivent patienter longtemps que l'une des quelques toilettes se libèrent.

Dans la salle de bain des femmes, uniquement quatre cabines sont disponibles. Crédit : Johanie Bilodeau | Noovo Info

Les élus déplorent aussi que les bancs des joueurs soient mal conçus et que l'espace sous les gradins soient insuffisants, de sorte que ceux qui y passent peuvent aisément se cogner la tête.

Les bancs des joueurs sont situés sous les gradins. Crédit : Johanie Bilodeau | Noovo Info

Un stade inadapté aux jeunes



Le représentant de Baseball Mineur Saguenay, Christian Tremblay, a été clair : le Stade Richard-Desmeules n'est pas adapté aux jeunes qui utiliseraient normalement le terrain tous les jours.



« Actuellement, le terrain n'est pas approprié pour nos jeunes d'âge Moustique ou Pee-Wee. On peut même considérer ça dangereux pour eux avec les rebonds et avec la manière dont le terrain a été fait. »



Christian Tremblay appuie ce projet afin que les jeunes puissent jouer au Stade Richard-Desmeules, plutôt que sur les terrains de quartier moins adaptés au baseball mineur, mais plus sécuritaires. D'autant plus que le manque de terrains est fréquent.



« Nos jeunes méritent des infrastructures de qualité. » - Christian Tremblay



Un projet en devenir



Le projet sera voté en septembre par les élus de Saguenay. S'il est accepté, la Ville lancera par la suite un appel d'offres pour les plans et devis.



Dans le cas où le projet se concrétiserait, les travaux seraient effectués tout d'un bout. Les élus de Jonquière ont affirmé que, le temps des rénovations, les jeunes pourraient jouer au Stade de baseball de Kénogami.