Le Bureau du coroner du Québec a identifié mercredi l'une des deux personnes mortes après un glissement de terrain à Rivière-Éternité, au Saguenay: il s'agit de Pascal Héon, âgé de 48 ans.

L'identité de la deuxième victime n'a pas encore été dévoilée.

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mardi soir que les plongeurs avaient retrouvé les deux corps vers 18 h 15 dans la rivière Éternité, près de l'endroit où un glissement de terrain avait emporté trois personnes le 1er juillet.

Selon la SQ, l'enquête montre qu'il n'y aurait pas d'autres victimes.

La découverte des deux corps met donc fin aux intenses recherches pour retrouver «un homme et une femme dans la quarantaine» qui avaient été portés disparus depuis samedi, après que de fortes et soudaines pluies ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans ce secteur.

En conférence de presse mardi matin, l'ingénieur en géotechnique Denis Demers, du ministère des Transports du Québec, a indiqué que les victimes seraient descendues de leur véhicule après un `premier petit glissement' pour enlever les débris sur la route.



Mais à ce moment, «la majeure partie du glissement s'est produite» et aurait entraîné les victimes vers la rivière Éternité, qui était alors «un vrai torrent», a-t-il expliqué.

L'ingénieur Demers a ajouté qu'une des victimes aurait réussi à s'accrocher à un arbre, cet homme a pu être secouru et transporté à l'hôpital, mais l'autre, une femme, aurait été entraînée vers la rivière.

Une troisième personne, un homme, a également disparu dans la rivière Éternité, a-t-il dit. Il s'agirait donc de Pascal Héon, identifié mercredi par le coroner.

Retour à la maison

Par ailleurs, la directrice générale de la Ville de Rivière-Éternité, Sandra Côté, a annoncé mercredi que les résidants qui avaient dû quitter leur domicile samedi peuvent maintenant rentrer chez eux en toute sécurité.

Cependant, certaines maisons ont été endommagées par l'eau et la boue et il y a eu des problèmes mineurs avec certaines fosses septiques, a-t-elle ajouté en entrevue. Ces maisons devront être désinfectées avant que les résidants puissent revenir.

Une analyse du sol n'a pas montré par ailleurs de signes de risque de nouveau glissement de terrain, a déclaré Mme Côté. L'approvisionnement en eau potable a été reconnecté dans le secteur touché, a aussi précisé la directrice générale de la Ville.

Plus de 50 résidants avaient été contraints de quitter leur domicile après les fortes pluies de samedi. Selon l'ingénieur Demers, ce secteur a reçu en deux heures 130 millimètres de pluie «et peut-être même plus».