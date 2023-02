L'année 2022 a été excellente en termes d'achalandage au zoo sauvage de Saint-Félicien avec près de 150 000 visites.

Les chiffres reviennent peu à peu à ceux enregistrés avant la pandémie.

Cette année, la réouverture des frontières a permis la visite de 30 000 voyageurs internationaux. En 2019 le zoo comptait environ 53 000 visiteurs étrangers.

« En 2023 on s'attend à faire une meilleure saison que 2022. On s'attend aussi à un retour plus fort de la clientèle internationale. » - Loraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de St-Félicien.

Pour l'établissement, la rareté de main-d’œuvre n'a pas été un problème dans la dernière année, puisque tous les postes de l’organisation ont été comblés. 174 personnes ont travaillé dans la saison estivale 2022.

Selon le 62e rapport annuel, l'institut touristique évalue des retombées économiques de près de 29 millions de dollars sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.