Saguenay envisage une hausse de taxes de 4 à 6 % pour 2023 afin de combler des dépenses supplémentaires de 24 M $.

Les coûts additionnels pour le déneigement et la hausse du prix du carburant pour faire fonctionner les autobus expliquent en partie ces augmentations.



Même si une hausse de 10 % serait nécessaire, le conseiller municipal Michel Potvin assure que la Ville fera son possible pour minimiser les impacts sur les contribuables.



«L'usager ne verra pas beaucoup de différence et on est capable de se ramener à un taux de taxation acceptable.»



Pour sa part, le conseiller municipal de l'ERD, Marc Bouchard, demande à la mairesse Julie Dufour de partager sa vision budgétaire pour les années à venir.



Une hausse de 5 ou 6 % serait beaucoup trop élevée pour les contribuables de Saguenay qui doivent déjà affronter l'inflation, déplore-t-il.



Marc Bouchard réitère que la décision de la mairesse de geler les taxtes l'an dernier était une erreur. Le conseiller de l'ERD croit que Julie Dufour doit faire bouger le gouvernement Legault pour obtenir des investissements majeurs à Saguenay.



«Il est difficile d’être attirant pour la population lorsque tes infrastructures sont désuètes. C’est une roue qui tourne. On n’est pas attirants, parce qu'on n’a pas d’investissements et on n’a pas d’investissements, parce que la Ville n’est pas attirante».

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Fontaine - journaliste Noovo Info