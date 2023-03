La jeune Marilou Lévesque de 17 ans remporte le premier prix Hydro-Québec de l'Expo-Science du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'élève de secondaire 5 repart de la finale régionale qui s'est tenue le 24 mars au Cégep de St-Félicien, avec une bourse de 750 $ en plus de son trophée.

Son projet en vulgarisation en Sciences biologiques et sciences de la santé, intitulé « Dépression en rémission » s'est démarqué. Elle a également gagné la médaille du Réseau Technoscience - Or sénior et le prix John Stagg.

Un total de 80 000$ en prix et en bourses d’études ont été attribués parmi les 46 projets présentés à l'Expo.

La gagnante du premier prix prendra part à la finale québécoise Super Expo-sciences Hydro-Québec qui se déroulera à Montréal en avril.