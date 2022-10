Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et de manque de places dans les CPE et dans les services de garde, plusieurs parents peinent à concilier travail, vie de famille et horaire complexe. C'est pour pallier cette problématique qu'une mère de famille d'Alma, Any-Claude Noël, lance la plateforme Entraide Famille.

Moyennant un abonnement de 20 $ par mois, ce site Web s'adressant à tous les Québécois permettra aux parents d'entrer facilement en contact les uns avec les autres et de s'entraider dans un échange de services de garde.



« C'est un peu comme un site de rencontre où tu peux trouver un match. »



En plus de favoriser les contacts, la plateforme proposera une carte du Québec, indiquant le secteur où habitent les personnes inscrites.



« Je pense qu'on devrait revenir à l'époque "Un enfant, c'est un village qui l'élève". Si on n'a pas de gens qui aident et qui s'entraident, ça ne fonctionnera pas, mais, si on donne un peu du sien, on va être capable d'avancer. »



Any-Claude Noël croit que sa plateforme permettra aux enfants et même aux parents de tisser des liens.



Il sera possible de créer son profil dès cette semaine, mais la plateforme sera complètement fonctionnelle seulement dans quelques mois partout au Québec.

À des fins de sécurité, les antécédents judiciaires de chacun seront vérifiés avant que son profil soit accepté sur le site.



Une vie chamboulée



Maman de 32 ans, Any-Claude a fait plus d'un sacrifice pour s'occuper de sa famille, faute de garderie et de congés maladie. Elle a dû quitter son emploi, relayer aux oubliettes son désir de retourner aux études à l'UQAC et devenir mère au foyer.



Ayant besoin d'un deuxième salaire pour vivre, et non survivre, l'Almatoise a partagé son histoire sur les réseaux sociaux et a constaté que la situation était alarmante pour des milliers de familles. À bout de ressources, elle a eu l'idée de créer la plateforme Entraide Famille pour répondre à ce besoin criant.



Avec les informations de Jade Laplante pour Noovo Info