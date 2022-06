La municipalité de Saint-Félicien sera l'hôte cet été de la Série estivale, une toute nouvelle compétition de curling de calibre international organisée par Curling Saguenay.

Du 9 au 29 août, une centaine d'équipes provenant des quatre coins du monde compétitonneront au Centre récréatif Marianne Saint-Gelais pour plus de 100 000 $ en bourses. Des joueurs du Japon, du Mexique, de la Suisse, du Kenya et du Nigéria seront de la partie, dont la Suisse Silvana Tirinzoni, reconnue six fois championne du monde. La capitaine a aussi remporté les honneurs aux trois derniers Championnats mondiaux féminins.

Le président de Curling Saguenay, Robert Desjardins, n'est pas peu fier de ce premier événement sur lequel son équipe a travaillé pendant deux ans.



« Offrir des opportunités aux équipes régionales et aux meilleures équipes de la province d'affronter parmi les meilleurs joueurs au monde, on s'est dit : "oui! Ce projet-là pourrait fonctionner". C'est notre petit bébé à Curling Saguenay. De voir qu'enfin ça va se réaliser, c'est sûr qu'il y a de l'émotion ce matin. »



Curling Saguenay s'est arrêté sur le mois d'août pour tenir son événement, puisqu'il est plus tranquille en termes d'activités. L'organisation a aussi choisi l'option de curling en aréna.



« Les qualités de glace sont meilleures au curling en aréna. On arrive avec des pierres plus agressives et les meilleurs joueurs peuvent plus démontrer leur talent. » - Robert Desjardins



Au total, huit compétitions se tiendront, dont cinq internationales et trois ouvertes à la population. Il y aura cinq catégories pour les compétitions internationales, soit femmes, hommes, double mixte, ainsi que U21 pour les femmes et U21 pour les hommes.



Les équipes participantes pourront accumuler des points pour se classer à la Coupe des Fédérations, un nouveau concept aussi mis sur pied par l'organisation.



Des laissez-passer VIP pour les trois semaines sont en vente au coût de 80$. Vous pouvez vous en procurer en écrivant au curlingsaguenay@gmail.com. Des tarifs journaliers et de fin de semaine seront aussi disponibles à la porte.