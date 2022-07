Voilà une bonne raison pour manger une poutine! Au cours des deux prochains weekends, l'événement «Une pout pour la cause» de Leucan est de retour.



Les 16 et 17 juillet, ainsi que les 23 et 24 juillet, pour chaque poutine vendue dans les commerces participants, 1 $ sera remis à l'organisme afin d'aider les enfants atteints de cancer. Plusieurs commerçants de la région participent, dont le restaurant La bonne patate, le resto Chez bébé, Le P'tit St-Do, le casse-croûte Chez Mado et le restaurant Midas. Consultez la liste complète ici.



Le directeur général de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jacques Tremblay, espère amasser entre 5000 et 6000 $. L'an dernier, la première édition a permis d'accumuler 5000$.

Avec la collaboration de Sara Brosseau - journaliste Noovo Info