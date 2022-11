Ça a été une première fin de semaine très occupée pour les bénévoles de Nez Rouge du Saguenay. En seulement deux nuits, il y a eu 84 raccompagnements et de l'aide de 78 bénévoles.

La nuit la plus fructueuse a été celle de samedi, 48 personnes ont été raccompagnées en toute sécurité, ce qui fait du Saguenay la troisième ville la plus active du Québec, devant Montréal et Laval.



De plus, 2000$ de don ont été amassés durant cette fin de semaine.

Mario Vézina, le président d'honneur de la 38e édition d'Opération Nez Rouge de Saguenay, explique qu'à ce rythme, ensemble, ils pourront battre l'objectif qu'ils se sont fixé.

«On a un objectif d'atteindre globalement 500 bénévoles, pour réaliser 1000 raccompagnements. [...] Les soirées festives vont beaucoup plus débuter ce week-end et on a confiance. »