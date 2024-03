Québec et Ottawa poursuivent leur offensive de construction de logements sociaux et abordables avec 15 nouvelles unités à venir à Jonquière.

Le projet de la Coopérative d’habitation La Solidarité de Loge m’entraide est le plus récent sélectionné par le gouvernement Legault dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Pour l’organisme, le député caquiste de Jonquière Yannick Gagnon est à remercier pour cette avancée au Saguenay–Lac-Saint-Jean.



«L’ardeur fidèle du député de Jonquière Yannick Gagnon à vouloir aider Loge m’entraide à fonder la Coopérative d’habitation La Solidarité porte à nouveau des fruits», a écrit Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide, dans un communiqué diffusé lundi, jour de l’annonce. «Un autre gain majeur vient de s’ajouter par l’arrivée d’une subvention.»

«Après seulement 16 mois en politique, cet homme politique ne cesse de nous impressionner! Nous ne pouvons que lui en remercier du fond du cœur.» - Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide

Yannick Gagnon est en poste au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis qu’il a remporté la circonscription de Jonquière à l’élection provinciale de 2022. Il a succédé à Sylvain Gaudreault, péquiste qui faisait en quelque sorte partie des meubles dans la région. Gaudreault a été élu à cinq reprises dans sa circonscription et a passé 15 ans à l’Assemblée nationale.

Le projet de la Coopérative La Solidarité a déjà amassé près de 450 000 $ et Loge m’entraide, selon le député Yannick Gagnon – un projet couvé depuis plusieurs années au gré de nombreuses actions de Loge m’entraide, incluant actions collectives et manifestions, et 12 campagnes de dons qui a permis des collectes auprès de plus de 800 donateurs.

«Dès le début du mandat, j’ai mentionné que je voulais apporter le projet de Loge m’entraide à Québec dans mes priorités», a écrit M. Gagnon dans un communiqué. «Aujourd’hui, après 11 ans d’attente, je peux enfin dévoiler que le projet a été sélectionné.»

Maintenant, Loge m’entraide devra bénéficier d’une aide financière équivalente à une valeur d’au moins 40% de la part de la Ville de Saguenay. C’est ce que les conditions énoncées par le PHAQ énoncent et Sonia Côté espère que la municipalité sera à la hauteur.

«On ne peut pas demander à Loge m’entraide d’amasser encore plus que les 436 000 $ déjà récoltés, somme déjà exceptionnelle pour un organisme pauvre et sans moyen», dit Sonia Côté de Loge m’entraide. «Notre espérance se tourne maintenant vers les élus de Saguenay pour ficeler notre projet. L’aide financière qu’on demande représente moins de 2,50 $ par année pendant cinq ans par habitant, un investissement pour du logement social, coopératif et sans but lucratif qui aidera à loger dignement, des locataires appauvris frappés par la crise du logement.»

Une mise en chantier dans un an et demi au plus tard

Les 15 nouveaux logements sociaux annoncés lundi dans le cadre du déploiement du PHAQ, une mesure lancée par le biais d’une entente entre les gouvernements provincial et fédéral, devront être mis en chantier d’ici 12 à 18 mois. «Cette bonne nouvelle pour la région de du Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus particulièrement Jonquière montre notre ferme volonté d’accroître la construction de logements abordables partout au Québec», a déclaré la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, dans un communiqué.

Le projet de la Coopérative d’habitation de La Solidarité suit quelques autres annonces de construction de logements sociaux et abordables lancés dans les derniers jours. Celui de la Coop se réalisera grâce à l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements dans laquelle le gouvernement du Canada et du Québec ont chacun investi 900 M$.

Dans un contexte de crise du logement, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 16 février dernier qu’à l’échelle du Québec, 2 574 nouveaux logements pourront être réalisés rapidement en vertu de la sélection de 47 projets