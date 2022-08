La rentrée 2022 est marquée par la levée des mesures sanitaires et le retour à la vie normale pour les étudiants.

Les 4 cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pu vivre une rentrée 100% en présence, sans masque ni condition. Pour l'occasion, les établissements scolaires avaient organisé plusieurs activités. Le Cégep de Chicoutimi aura, au courant de la semaine, un chansonnier, des «foodtruck», une soirée de court-métrage, des distributions de sucette glacée et autres.



Également, la plupart des cégeps ont pu accueillir plusieurs étudiants internationaux, souvent même plus que pendant la pandémie.



«On a environ une proportion de 10 % d'étudiants internationaux sur un total d'un peu plus de 2000 étudiants ici au collège» explique André Gobeil, le directeur général du Cégep de Chicoutimi.



De plus, les collégiens semblent motivé pour cette rentrée et ça se fait déjà ressentir dans les corridors des cégeps.



«Les élèves sont très fébriles, ils ont gardé le même mood dans lequel ils étaient durant été. Cet été on a pu fêter un peu plus, se rapprocher, être ensemble et c'est sous cette attitude qu'ils sont de retour au collège. On les sent souriants, on sent qu'ils sont contents d'être en communauté.» -André Gobeil