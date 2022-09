Une Saguenéenne qui réside six mois par année aux Îles-de-la-Madeleine a vécu de près la tempête Fiona ce weekend.

Des rafales de 130 km/h soufflaient sur sa résidence dans la nuit de vendredi à samedi.



Louise Malaison était incapable de demeurer à l'étage, raconte-t-elle.



« Le lit brassait, les fenêtres vibraient. On est descendus au salon vers 1 h du matin et on faisait rien d'autres que regarder par les fenêtres. Ç'a été comme ça pendant 4 h. »



Louise Malaison a beaucoup de peine pour les petits commerçants qui ont été durement touchés par la tempête.

 

Des soldats de l'armée canadienne sont en route vers les Maritimes pour aider les sinistrés.