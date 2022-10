Une Saguenéenne prendra part à l'étape de la coupe du monde de natation FINA 2022, qui se déroule ce week-end à Toronto. Jusqu'au 30 octobre la nageuse du Club de natation de Jonquière, Raphaëlle Lavoie nagera aux côtés d'athlètes de partout dans le monde. C'est la première fois qu'un Club de la région sera représenté dans une compétition de ce niveau.

La nageuse de 18 ans du club de natation de Jonquière en est à sa première compétition de niveau international. Alors qu'elle a reçu l'invitation de Natation Canada seulement le mois dernier, il s'agit d'une compétition qui n'était pas prévue dans le plan d'entraînement de cette année.



«On a adapté nos entraînements un peu, mais puisque ce n'était pas prévu dans notre calendrier, on garde le même planning, avec une expérience de plus», souligne Charles-Olivier Huapaya-Proulx, entraîneur au CNJO.

Voyez le reportage de Jade Laplante dans la vidéo.

Après une pandémie, des confinements, des fermetures de la piscine du Cégep de Jonquière en raison de travaux, le CNJO a dû réinventer la façon de s'entraîner afin de ne pas perdre l'évolution de ses nageurs. Même si Raphaëlle et son entraîneur ont eu de la chance dans cette situation, ils sont heureux de pouvoir s'entraîner au Cégep à nouveau.

«Au moins la Ville a été aidante avec nous. Elle nous a aidés à trouver des bassins pour les entraînements. On a aussi misé sur les entraînements en salles de conditionnements», affirme l'entraîneur.

Raphaëlle aura la chance de nager aux côtés de plusieurs nageuses qui ont remporté des médailles aux derniers jeux Olympiques d'été, je pense entre autres aux Canadiennes Maggie Macneil, Sumer MacIntosh et Katerine Savard.

Pour les plus récentes nouvelles touchant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, consultez le Noovo.Info.

«C'est sûr que ça me stresse puisque je vais nager avec des nageurs de haut niveau. Mais vraiment, je ne me mets pas de pression. Je vais seulement vivre l'expérience», dit la nageuse.

Évidemment que pour Raphaëlle, les Jeux olympiques figurent parmi ses plus grands rêves. Toutefois, elle demeure réaliste et mise sur des performances dans les niveaux collégiaux et universitaires.