Une nouvelle succursale de la SQDC devrait ouvrir ses portes avant la fin de l'automne 2022 à Jonquière. La société québécoise du cannabis a récemment signé un bail pour acquérir le 3827 rue de Montcalm dans le secteur de Kénogami.

Ce sera la quatrième SQDC à ouvrir dans la région avec celle d'Alma, de Saint-Félicien et de Chicoutimi.



Fabrice Giguère, le porte-parole et conseiller en communication de la SQDC, explique que le but est d'enrayer le marché noir.

«Cette nouvelle succursale fera partie d'un important déploiement de la SQDC, qui souhaite qu'il y ait 98 succursale sur le territoire québécois d'ici mars 2023. Le but est de couvrir le plus large possible pour que les gens passent du commerce illicite de drogues, au commerce licite.»

Le développement de ce nouveau commerce à Jonquière permettra la création de 12 nouveaux emplois.