La tarification pour accéder à la piste de course et d'athlétisme du Stade de soccer Saguenay fait réagir.

C'est qu'un marcheur ou un coureur doit payer 110 $ pour 16 semaines ou 220 $ pour l'année afin de pouvoir utiliser la piste de course de la nouvelle infrastructure.



Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, juge normal qu'une tarification s'applique.



« Tu joues au tennis et au golf, tu paies ton terrain. Même chose pour le soccer. Il y a une belle piste d'athlétisme et de course [au Stade de soccer Saguenay] qui a coûté plus d'un million. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas y aller d'une gratuité pour tout le monde. »



Les personnes âgées de 17 ans et moins et de 60 ans et plus peuvent accéder gratuitement à la piste de course.



Quant à l'absence de tarifs journaliers pour la pratique de ces sports, Michel Thiffault assure que cela viendra rapidement.



« On a un automne extraordinaire, les gens courent dehors. [...] Mais tantôt quand il va neiger, mouiller et venter, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'achalandage à notre piste de course et à notre club de soccer intérieur. »



Par ailleurs, la location des différentes infrastructures de Saguenay pourrait bientôt coûter plus cher, alors que la Ville travaille actuellement à bâtir son prochain budget.



D'après les informations de Pierre-Alexandre Fontaine - journaliste Noovo Info