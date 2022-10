Les Saguenéens et Jeannois étaient nombreux à profiter du beau temps exceptionnel cette fin de semaine. Un record de chaleur datant de 1953 a d'ailleurs été battu dimanche dans la région.

Selon Environnement Canada, le mercure a atteint 20,5 degrés Celsius à la station météo de Bagotville, surpassant l'ancien record de 1953 où la température avait grimpé à 20 degrés.



À Roberval, le thermomètre a atteint 22,1 degrés Celsius dimanche, se situant très près du record de 23 degrés en 1979.

Les températures seront encore bien au-delà des normales de saison jusqu'à mercredi inclusivement, indique Marie-Ève Giguère, météorologue pour Environnement Canada.

«Fin octobre comme ça, on s'attend à un maximum entre cinq et dix degrés et près de zéro ou juste en dessous la nuit pour les minimums, donc on est plus de 10 degrés au-dessus des normales en ce moment.»

Cette masse d'air doux nous quittera jeudi, ajoute-t-elle.

«Il nous reste encore quelques jours à s'approcher des records. Profitez-en!»