Le Service de police de Saguenay appelle les résidents à la prudence sur la rue Madoc à Chicoutimi-Nord.

C'est que depuis quelques semaines les policiers ont remarqué une recrudescence des entrées par effraction et des vols alors que les propriétaires sont absents.



Le Service de police conseille aux gens partant pour une longue période de demander à un voisin de venir ramasser le courrier, déneiger l'entrée, éclairer tous les accès à la résidence et d'utiliser un minuteur pour régler l’éclairage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est aussi conseillé d'installer un système d'alarme et des serrures sécuritaires sur toutes les portes. Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être volé (tondeuse, vélo, souffleuse à neige, etc.) faisait également partie de la liste des conseils de prévention.

Les policiers demandent également la collaboration de la population si quelqu'un aperçoit la présence inhabituelle de véhicules ou de personnes dont le comportement semble suspect autour d'une demeure, il est important de contacter la police au 418-699-6000.