La Ville de Saguenay lance sa campagne de recrutement pour les emplois d'été 2023.

La ville recherche encore cette année du personnel pour ses camps de jours, des sauveteurs, des horticulteurs ainsi que des étudiants en techniques policières, en génie civil et autres.

Ces postes garantissent tous un emploi à temps plein pour l'été.

Deux vidéos promotionnelles circuleront sur les réseaux sociaux, comme Tiktok et Instagram, pour attirer le plus de jeunes possible.

Les candidatures sont récoltées en ligne via l'adresse courriel emploisetudiants.saguenay.ca.

La campagne de recrutement prend fin le 28 février prochain.