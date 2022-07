Cinq membres de l’organisme de bienfaisance Ambulance Saint-Jean se rendront à la Capitale nationale mercredi pour offrir une assistance médicale au public lors de la visite du pape.

Les cinq bénévoles retrouveront d'autres bénévoles provenant des quatre coins du Québec sur les plaines d’Abraham et à Sainte-Anne-de-Beaupré. Leur travail consistera à venir en aide aux gens qui en ont besoin.



« Ambulance Saint-Jean déploie un hôpital de campagne. On va y aménager une tente et une vingtaine de lits. On pourra y retrouver des soins médicaux avec infirmières et médecins sur place », explique Édouard Nadeau, directeur de la divison du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'Ambulance Saint-Jean.



Présents dans des festivals



L'organisme qui prône le volet premiers soins au Canada n'en est pas à sa première sortie cet été. Pas plus tard que la semaine dernière, Ambulance Saint-Jean s'est aussi installé sur les plaines d'Abraham pour le Festival d'été de Québec.



L'organisme se déplace pour les évènements sportifs, les festivals, les fêtes de quartier ou toutes autres occasions qui demandent une assistance médicale. En tout temps, ce sont des bénévoles ayant reçu une formation médicale de base qui gardent le fort.



« Tous sont formés comme premiers répondants médicaux. Chaque bénévole a une formation de base qui va vers la formation de premiers répondants. » - Édouard Nadeau